Belen Rodriguez, il papà Gustavo ricoverato in ospedale: cosa è successo

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate del nostro Paese. Nel corso delle ultime ore il suo nome sta tornando ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa a causa di alcuni problemi di famiglia. Stando alle indiscrezioni, pare che il padre di Belen sia stato nuovamente ricoverato in ospedale. Scopriamo insieme cosa è successo.

Gustavo Rodriguez è stato di nuovo ricoverato in ospedale. Nelle ultime ore, infatti, Veronica Cozzani, la mamma di Belen, ha dato aggiornamenti riguardo lo stato di salute di suo marito. Ricordiamo che già lo scorso giugno Gustavo Rodriguez è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di alcuni problemi al colon.

Al momento né Belen Rodriguez né i suoi fratelli Cecilia e Jeremias si sono esposti in merito alla notizia del ricovero del loro papà in ospedale. Stando alle indiscrezioni, però, sembra che non si tratterebbe di nulla di grave. A dimostrazione di ciò ci sono le storie Instagram pubblicate da sua moglie.

Belen Rodriguez, il papà Gustavo ricoverato in ospedale: il motivo

Nel corso delle ultime ore Veronica Cozzani ha condiviso sulla sua pagina Instagram degli scatti che ritraggono suo marito Gustavo in ospedale. Nelle immagini in questione l’uomo appare su un letto d’ospedale e il suo viso è coperto da una maschera di Halloween.

Alle foto in questione la mamma di Belen ha deciso di accompagnare una breve didascalia:

Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!

Inutile dire che la notizia ha catturato l’attenzione dei più curiosi i quali si sono interrogati sul motivo del ricovero in ospedale del padre di Belen.

Come già anticipato, però, al momento non si hanno ulteriori dettagli su questa vicenda. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se qualcuno della famiglia Rodriguez si esporrà riguardo la notizia del ricovero di Gustavo.