Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? Il gesto della showgirl toglie ogni dubbio

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune voci che stanno circolando sul suo conto. Da un po’ di tempo si vocifera che la conduttrice de Le Iene sia in attesa del suo terzo figlio, ma il gesto di cui si è resa protagonista ha tolto ogni dubbio: ecco cosa ha fatto.

In questi giorni stanno diventando molto insistenti le voci secondo cui Belen Rodriguez sia in attesa del suo terzo figlio. Dopo i numerosi gossip in circolazione la showgirl argentina ha deciso di rompere il silenzio e di smentire la notizia con un gesto che in queste ore è molto chiacchierato.

A smentire qualsiasi gossip sulla gravidanza è la stata Belen stessa tramite un post condiviso sulla sua pagina Instagram. Qualche giorno fa, infatti, la showgirl argentina ha pubblicato uno scatto che mostra la sua cena, il sushi. Dal momento che questo è un cibo vietato alle donne in gravidanza, Belen ha smentito qualsiasi notizia riguardo una presunta gravidanza.

L’assenza alla conduzione de Le Iene da parte di Belen Rodriguez ha fatto non poco chiacchierare i giornali di cronaca rosa. La showgirl argentina, per motivi di salute, è stata infatti assenza dal programma per circa una settimana.

