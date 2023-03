Le Iene, Belen Rodriguez torna in studio dopo l’assenza: la verità della showgirl

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Dopo una settimana di assenza da Le Iene, la showgirl argentina è tornata alla conduzione del programma e proprio in puntata ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad assentarsi dalla trasmissione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Belen Rodriguez è tornata alla conduzione de Le Iene. La showgirl argentina è stata assente per circa una settimana ed è stata sostituita da Claudio Santamaria il quale ha spiegato che l’assenza della conduttrice a Le Iene era dovuto ad alcuni problemi di salute. Nell’ultima puntata del programma andata in onda martedì 21 marzo, la moglie di Stefano De Martino ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad assentarsi da lavoro.

Queste sono state le parole della showgirl argentina a riguardo:

Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Dovevo fare il tagliando, la macchina è vecchia.

Tutti i fan di Belen possono ora fare un sospiro di sollievo. L’assenza da Le Iene e il silenzio social della conduttrice avevano fatto non poco preoccupare i fan.

Le Iene, Belen Rodriguez assente per motivi di salute

Come già anticipato, durante la sua assenza nella conduzione de Le Iene, Belen Rodriguez è stata sostituita da Claudio Santamaria. Queste sono state le parole che l’attore ha pronunciato in trasmissione, spiegando anche i motivi dell’assenza della conduttrice: