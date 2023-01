Belen Rodriguez indossa l’orologio di Cartier: ecco quanto costa

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez è uno dei personaggi famosi più amati e popolari nel mondo dello spettacolo. Nel corso delle ultime ore, la modella argentina si è mostrata con un orologio extra di lusso sul polso. Ma quanto avrebbe speso la showgirl per il suo nuovo acquisto? Scopriamolo insieme tutti i dettagli.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente, la modella argentina è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stata una foto spuntata sul suo account social. Nello scatto in questione appare lei stessa con un gioiello super lussuoso sul polso il quale ha catturato l’attenzione dei fan.

Visualizza questo post su Instagram àèUn post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ormai è noto che Belen Rodriguez ama condividere momenti della sua quotidianità con tutti i suoi fan. Infatti, la celebre showgirl è sempre molto attiva sui social e, oltre a mostrare i suoi look super trendy, mostra anche le sue prestigiose collezioni di gioielli. L’ultimo acquisto della compagna di Stefano De Martino è un orologio appartenente al brand Cartier.

Si tratta del modello Panthere il quale è caratterizzato dal bracciale in maglie d’oro giallo, il quadrante con le lancette e la cassa quadrata. Per quanto riguarda il prezzo, quest’ultimo cambia in base alle dimensioni del gioiello. Infatti, quello più piccolo ha un costo pari a 21.500 euro mentre quello più grande ha un costo pari a 27.300 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tuttavia, accanto all’orologio in questione, possiamo notare anche un altro dettaglio. Si tratta del bracciale firmato sempre Cartier, per la precisione è il modello Love. Anche quest’ultimo è uno dei più richiesti e il prezzo si aggira intorno ai 7000 euro.