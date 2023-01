Stefano De Martino acquista un tram a Napoli: ecco quanto costa

Stefano De Martino trasformerebbe il tram in un ristorante o in una pizzeria

Senza alcuna ombra di dubbio Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il celebre ballerino avrebbe acquistato uno storico tram nella città di Napoli. Siete curiosi di sapere quanto ha speso per sostenere tale investimento? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Il noto conduttore è tronato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors emersi in merito ai suoi investimenti economici.

Dopo essersi impossessato della mega e lussuosa villa a Posillipo, il compagno di Belén Rodriguez avrebbe deciso di acquistare un tram nella città di Napoli per trasformalo in un ristorante o in una pizzeria. Tali vetture molto antiche sarebbero diventate delle attività redditizie. Infatti, tre degli anni ’30 già sono state consegnate ad una ditta di Caserta ed anche il conduttore ha voluto prendere parte e questo investimento.

Attualmente, il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. Tuttavia, per quanto riguarda il suo tram, sappiamo che si tratta di un modello CT139K. L’intenzione è quella di trasformarlo è una prestigiosa pizzeria o in un lussuoso ristorante per promuovere le immense bellezze della sua terra a cui è molto legato.

Ma quanto ha speso De Martino per fare tale investimento? A svelare ulteriori dettagli è stato il sito “NapoliLike.it”. Quest’ultimo ha rivelato la presunta cifra che potrebbe aver speso il celebre ballerino: