Belen Rodriguez, la madre della showgirl rompe il silenzio sulla fine della storia con Stefano De Martino: le sue parole

La fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è uno degli argomenti più chiacchierati di questa estate 2023. La showgirl argentina e il conduttore sono costantemente al centro del gossip e sono molti i rumors che ogni giorno emergono su questa storia. Nel corso delle ultime ore non sono passate inosservate agli occhi dei più attenti alcune parole social che la madre di Belen Rodriguez ha condiviso con i suoi followers.

Nonostante la notizia della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere ormai certa, i diretti interessati hanno deciso di rimanere ancora in silenzio e non dare adito ai rumors che in queste ultime settimane stanno circolando sul loro conto.

Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha condiviso sulla sua pagina Instagram delle parole che sembrano un chiaro riferimento alla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Queste sono state le parole della showgirl argentina:

E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne.

Le parole scritte da Belen Rodriguez sono state commentate da sua mamma. Questo è il consiglio che Veronica Cozzani ha rivolto a sua figlia:

Avanti morocha. Avanti morocha q nadie esta muerto…… y la parte de esta canción q dice hasta los más mancos bn la siguen remando!

Questo è quanto la mamma di Belen Rodriguez ha scritto per sua figlia:

Avanti bruna, nessuno è morto… e la parte di questa canzone che dice ‘anche i più goffi la continuano a remare’!

In molti hanno visto in queste parole un incoraggiamento per la showgirl argentina, invintadola a non mollare, nonostante il difficile periodo che sta vivendo. Al momento Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno ancora rotto il silenzio riguardo i rumors che in queste ultime settimane stanno circolando sul loro conto.