Belen Rodriguez, arriva la conferma della fine dell’amore con Stefano De Martino: la frecciatina social non è passata inosservata

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i protagonisti del gossip del momento. La notizia della fine dell’amore tra la showgirl argentina e il conduttore è ormai diventato il gossip dell’estate 2023. Dopo alcuni giorni di assenza, Belen è tornata sui social dove si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più seguiti sui social. Qui la showgirl argentina è solita condividere momenti inerenti non solo alla sua vita lavorativa ma anche quelli privati. In queste ore la conduttrice ha condivido una serie di scatti in cui molti hanno visto una vera e propria conferma della fine dell’amore con Stefano De Martino.

Nel dettaglio, Belen è stata immortalata seduta a dipingere, in una zona immersa completamente nel verde. Sotto il post in questione, la showgirl argentina ha condiviso una breve ma significativa didascalia:

E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre.

Ma agli occhi dei più curiosi non è sfuggito un dettaglio che potrebbe confermare la notizia della fine del matrimonio con Stefano De Martino. Tra gli hashtag utilizzati da Belen sotto il post condiviso sulla sua pagina Instagram, c’è questo: #ilsestosensodelledonne.

Ma non è finita qui. Belen Rodriguez ha anche condiviso uno scatto in cui si mostra felice e sorridente su quod. A tutti non è passata inosservata la targa del veicolo che ha come lettere iniziale ‘EX’. Tutto ciò ha scatenato la curiosità dei followers della showgirl che hanno rivolto a Belen commenti di questo tipo:

La targa è un messaggio subliminale?

Al momento Belen è rimasta in silenzio ed ha preferito non commentare i rumors che circola ormai da un po’ in merito alla sua vita privata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la showgirl romperà il silenzio in merito al gossip di cui è protagonista in queste ultime settimane.