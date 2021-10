Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Belen Rodriguez che ha fatto rimanere tutto il mondo del web a bocca aperta. Si tratta dell’incredibile cambiamento del suo parrucchiere che lei stessa ha deciso di mostrare sui social. Infatti Lollo ha perso ben 100 chili. Scopriamo insieme i dettagli.

Belen Rodriguez stupisce tutti i suoi fan con le sue Instagram Stories. Di recente la modella argentina si è detta sconvolta per l’incredibile trasformazione che ha subito il suo hairstylist il quale adesso pesa 100 chili in meno. Ma come ha fatto quest’ultimo a dimagrire così tanto? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez ha un proprio parrucchiere di fiducia. Si chiama Lorenzo Cherubini all’anagrafe ma conosciuto dai più stretti come Lollo. Nel corso dei giorni precedenti il noto hairstylist è apparso nelle Instagram Stories della celebre showgirl, entrambi impegnati sul set di uno shooting. Infatti la modella si trova a Milano insieme alla sorella Cecilia Rodriguez per una campagna pubblicitaria del loro brand bechwear, “Me Fui”.

Credit: IG Stories

@belenrodriguezreal

Tuttavia nello storie di Instagram dell’ex moglie di Stefano De Martino, un dettaglio non è passato per niente in osservato a tutti i suoi fan. Si tratta dell’inaspettata trasformazione fisica del suo parrucchiere Lollo. Quest’ultimo è riuscito a perdere ben 100 chili grazie ad intervento chirurgico.

Credit: IG Stories

@belenrodriguezreal

L’operazione a cui si è sottoposto Lorenzo Cherubini si chiama Sleeve Gastrectomy Laparoscopia che consiste in una restrizione dello stomaco il quale viene tubulizzato. Insomma, si tratta di un intervento che consiste nell’asportazione dello stomaco finalizzato a ridurne il volume per far mangiare di meno e assumere meno calorie.

Credit: IG Stories

@belenrodriguezreal

Tuttavia Lollo non è dimagrito all’improvviso ma tutto è iniziato nel 2020. Infatti la decisione del parrucchiere di sottoporsi all‘intervento chirurgico risale allo scorso anno. Già dopo alcuni mesi, nello specifico a giugno, l’uomo aveva perso 50 chili. Ora, a distanza di un anno, Lollo ha raggiunto i 100 chili.