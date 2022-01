Belen Rodriguez è di nuovo tornata single, a confermare la rottura tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese è stata la donna in persona. Indirettamente, la mamma di Luna Marì e Santiago ha confessato al pubblico di essere di nuovo sola.

Durante una storia Instagram, mentre il piccolo Santiago le preparava la colazione, la showgirl argentina ha esclamato:

Ecco a voi il signor Santiago in cucina.Adesso però vediamo se regge la pressione del teleobiettivo, bravissimo sei perfetto. Ti piacerebbe fare lo chef? Anche perché visto che mamma adesso è single almeno qualcuno cucina per lei.

Ma il vero colpo di scena è un altro: potrebbe esserci un ritorno di fiamma con il suo ex storico, Stefano De Martino. A svelarlo è il paparazzo Andrea Franco Alajmo ospite del programma Mattino 5. L’uomo ha svelato:

La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentare l’ex marito Stefano De Martino ormai da tre settimane ma non per il figlio. Presto uscirà. Belen sta tornando con l’ex marito. Con Antonino Spinalbese è finita già da un bel pezzo. Non si incrociano più. Le foto non mentono mai.