Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Antonino Spinalbese che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Ormai da settimane sul web si vocifera una presunta crisi tra l’hairstylist milanese e Belen Rodriguez ma lui stesso sempre non rassegnarsi. Infatti, sembra che il parrucchiere compia un gesto quotidiano per riconquistare la modella argentina.

Ormai da settimane sul web non si fa altro che parlare di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese i quali non si mostrano più insieme sui social. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la relazione tra i due sarebbe giunta a capolinea. Tuttavia, sembra che il parrucchiere non voglia accettare la separazione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Antonino Spinalbese è finito di nuovo nel mirino dei rumors. Questa volta rendere protagonista l’harstylist milanese di un gossip sono state alcune chiacchiere che hanno fatto emergere un suo gesto quotidiano nei confronti della modella argentina.

Dopo che il giovane ha lasciato il suo lavoro a Milano per trasferirsi a La Spezia, sembra che adesso lui stesso voglia riconquistare il cuore e la fiducia della showgirl. In che modo? Scrivendole messaggi ogni giorno avendo come “scusa” quella di chiedere di sua figlia.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: la crisi

A seguito della nascita della loro Luna Marì, la relazione tra Belen Rodriguez e l’hairstylist è entrata in crisi. Malgrado sia passato tanto tempo da quando è scoppiato lo scandalo, i diretto interessati non si sono espressi in merito alla vicenda, da entrambi nessuna conferma e smentita.

Tuttavia, sarebbe stata la stessa modella argentina a piantare in asso il noto parrucchiere anche se non siamo a conoscenza delle reali motivazioni. Di recente sui social è anche emerso un presunto tradimento da parte del giovane ma non è nulla di certo. Ce la farà Antonino a riconquistare il suo cuore? Non ci resta che scoprirlo!