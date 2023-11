Belen Rodriguez parla del suo nuovo amore Elio Lorezoni: “Come è nato il nostro amore”

La celebre modella e presentatrice Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio sulla sua relazione con il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Dopo la separazione con Stefano De Martino, sembrerebbe che la modella abbia finalmente trovato la serenità in un nuovo amore di cui ha parlato recentemente sui social.

Da poco, Belen Rodriguez ha reso pubblica la sua nuova relazione. Dopo aver messo un punto definitivo al matrimonio con Stefano De Martino, la modella ha trovato un nuovo amore: Elio Lorenzoni. Inizialmente, i due avevano cercato di mantenere la loro relazione segreta, ma da poco hanno deciso di mostrarsi pubblicamente.

Dopo aver condiviso una foto sul suo profilo Instagram in cui appariva accanto a Elio, una domanda è stata posta da un utente curioso:

La risposta della showgirl non è tardata ad arrivare. Pertanto, per la prima volta, la conduttrice tv ha parlato del rapporto con il suo nuovo fidanzato sui social. Queste sono state le sue parole:

Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma non ho mai avuto niente. Lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene. Sai, dal voler bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi.