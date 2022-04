Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della sua seconda figlia, qualche giorno fa ha annunciato di essere malato.

Le parole del ragazzo sono state commentate da Belen Rodriguez.

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo la showgirl ha parlato della malattia di cui soffre il ragazzo senza però entrare nel dettaglio e senza sbilanciarsi troppo. Alle domande della conduttrice ha risposto:

Io non sapevo tutto. So soltanto che ha avuto una forte infiammazione al pancreas. Non è una cosa così… ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana. Però sono onesta, della malattia autoimmune non ne so assolutamente niente.

Come sono rimasta quando ho letto? Certo che mi è dispiaciuto. Lui è comunque il padre di mia figlia. Adesso io non sto a raccontare più tutto, perché sono invecchiata e qualcosa me la tengo per me. Fa bene tenersi qualcosa. Ricordatevi però che sono una persona con una grande umanità”.

Per Belen Rodriguez sembra un capitolo chiuso e ormai è concentrata di nuovo su Stefano De Martino. Antonino Spinalbese ha annunciato invece con queste parole di essere malato:

Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino due costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. Dopo una giornata passata a tenere in braccio la mia Luna Marì inizio sentire un dolore alla parte alta dell’intestino. Passano i giorni, ma il dolore non passa. Così mi reco in ospedale per capire cosa mi stesse accadendo.