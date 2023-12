Belen Rodriguez porta in tribunale Antonino Spinalbese: il motivo è serio

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di una lite social che si è resa protagonista insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Belen Rodriguez ha deciso che porterà in tribunale Antonino Spinalbese. Come già anticipato, nei giorni scorsi la showgirl argentina e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sono resi protagonisti di una lite social che sta facendo molto chiacchierare. Pare che il motivo del litigio sia la piccola Luna Marì che ha trascorso le vacanze di Natale insieme a sua mamma e al compagno Elio Lorenzoni.

Stando a quanto emerso, pare che l’ex gieffino non abbia avuto modo di stare insieme alla piccola e, lasciandosi andare ad un lungo sfogo, ha dichiarato che Belen Rodriguez non è una brava madre. A questo punto Belen è andata su tutte le furie e ha deciso che trascinerà il suo ex compagno in tribunale.

Questo è quanto scritto sui social per Antonino Spinalbese:

Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla, ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole, forse anche fin troppo, gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno, prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura, certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia.

Concludendo, si legge: