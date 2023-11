Sonia Bruganelli, la verità sul rapporto con Antonino Spinalbese: le sue parole

Nelle scorse settimane Sonia Bruganelli è stata protagonista del gossip per via del suo rapporto con Antonino Spinalbese. In molti pensano che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip abbia iniziato una frequentazione con l’hairstylist. In un’intervista rilasciata a ‘Turchesando’, Sonia Bruganelli ha svelato tutta la verità in merito al rapporto con l’ex compagno di Belen Rodriguez. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sono una coppia? Dopo giorni di silenzio, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha svelato la sua verità in un’intervista rilasciata a ‘Turchesando’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Si, lo so, ci chiamano ‘gli spinelli‘, fa molto ridere. È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima.

E, continuando con il suo discorso, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha poi aggiunto:

Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo, ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà.

Sonia Bruganelli, le parole sul Grande Fratello e su Cesara Buonamici

Ma non è finita qui. Nell’intervista rilasciata a ‘Turchesando’, Sonia Bruganelli ha espresso il proprio pensiero anche su Cesara Buonamici, nuova opinionista del Grande Fratello. Riguardo la giornalista del TG5, la Bruganelli ha rivelato che:

Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita.

Al momento Cesara Buonamici è rimasta in silenzio e non ha replicato alle parole dell’ex moglie di Paolo Bonolis.