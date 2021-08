Belen Rodriguez ha messo alla luce la piccola Luna Marì qualche settimana, La showgirl al settimo cielo con il compagno Antonino Spinalbese ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, la prima dopo il parto. Belen ha posato con la piccola per il settimanale diretto da Alfonso Signorini e ha detto: “Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto”.

Poi ha aggiunto:

“Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”.

Ma al giornale ha parlato anche Antonino Spinalbanese diventato ormai popolarissimo dopo la storia con Belen Rodriguez. “Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere” – ha confessato scherzando.

Chissà che molto presto i due non convolino a nozze. C’è da dire che Belen non si sa se ha già ottenuto il divorzio da Stefano De Martino con è stata sposata dal 2013 al 2017. Dopo una settimana dal parto l’argentina è tornata subito al lavoro con le registrazioni di Tu si que vales. Ma durante una delle registrazioni ha accusato un malore. Nulla di preoccupante tanto che Belen ha poco dopo ripreso a condurre la trasmissione.

Gran momento anche professionale per lei che oltre a Tu si que vales dovrebbe condurre anche un nuovo programma targato Mediaset dedicato alle donne e alle mamme lavoratrici. Il nuovo show dovrebbe andare in onda su Italia Uno ma al momento non ci sono conferme in merito.