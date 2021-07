Stefano De Martino oggi è uno dei conduttori e influencer più ricercati. La sua carriera è partita come ballerino trovando la fama grazie a Maria De Filippi. Oggi ha ormai abbandonato quella carriera per dedicarsi a quella di conduttore e comico. Questa estate lo stiamo vedendo protagonista in giro per tutta Italia insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni in uno spettacolo comico che sta avendo molto successo.

Ma come mai ad un certo punto ha deciso di dare una svolta alla sua carriera abbandonando il mondo della danza? Lo ha spiegato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

“Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno” – ha detto.

De resto glielo disse anche la stessa Alessandra Celentano in uno dei tanti scontri avuti ad Amici: “Meno male che hai intrapreso un’altra carriera” – disse. E Stefano De Martino si sta prendendo comunque delle belle soddisfazioni anche in questa nuova veste. Ma prima di arrivare fin qui il percorso è stato irto e duro.

“Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da un’estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco. Sono diventato noto, ma non famoso anche perché ormai la notorietà te la regalano. Mi interessa la creatività, la scrittura dei programmi. Il processo di costruzione di cui produzione e conduzione sono soltanto gli ultimi passi. Forse i più meccanici dell’intera maratona. È un percorso che ho scelto di intraprendere in modo molto personale e che non so ancora dove mi porterà” – le sue parole.

Doveroso un commento anche su Maria De Filippi che ha creduto in lui: “Una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca” – conclude De Martino.