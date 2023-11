Fabrizio Corona fa una clamorosa rivelazione su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: “Cosa ho scoperto di su loro”

La fine della storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, giunta in seguito ai fuori onda resi pubblici da Striscia la Notizia, è uno degli argomenti più chiacchierati di queste ultime settimane. Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha rivelato un clamoroso retroscena sulla coppia; inutile dire che la notizia sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Fabrizio Corona ha rivelato a ‘Dillinger News’ un clamoroso retroscena su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Stando a quanto svelato dall’ex re dei paparazzi, la coppia non si sarebbe mai lasciata. Questo è quanto svelato dall’ex marito di Nina Moric a riguardo:

Fonti vicine agli ambienti che muovono la politica hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita.

Stando alle parole di Fabrizio Corona, la Premier dormirebbe a Palazzo Chigi per via dei numerosi impegni ma, quando torna a casa, ad aspettarla non c’è solo la figlia Ginevra ma anche lo stesso Giambruno.

Ma non è finita qui. Altre fonti, infatti, hanno rivelato che la storia d’amore tra il Presidente del Consiglio e il giornalista non sarebbe mai giunta al capolinea. Questo è quanto sostiene il settimanale ‘Oggi’:

I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra. Andrea Giambruno è pronto a ricorrere a vie legali per farsi valere legalmente su quelli che considera dei pretestuosi attacchi mediatici; nel frattempo Giorgia Meloni cerca di contenerlo e rassicurarlo.

Nonostante la notizia stia diventando sempre più insistente, al momento non si hanno conferme su quanto rivelato. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.