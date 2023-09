Belen Rodriguez pronta a sbarcare in Rai? L’indiscrezione

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano le questioni sentimentali legate a Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni, ma il motivo è completamente diverso. Sono emerse infatti alcune indiscrezioni in merito al futuro professionale della showgirl argentina: scopriamo insieme cosa è stato scoperto.

Dopo l’addio a Mediaset, Belen Rodriguez potrebbe sbarcare in Rai. La showgirl argentina sarà infatti ospite del programma di Alessandro Cattelan Stasera c’è Cattelan, che tornerà in onda su Rai 2 a partire dal 26 settembre. Ma non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la showgirl argentina potrebbe diventare uno dei volti fissi della Rai.

L’indiscrezione è stata resa pubblica dal portale ‘Leggo’ che in merito a questa vicenda ha rivelato che:

Belen Rodriguez aveva annunciato qualche giorno fa che si era recata ad un appuntamento di lavoro molto importante, ma non poteva rivelare nulla al riguardo. In molti hanno pensato che si potesse riferire a Discovery o, addirittura a Sky dove ci sarebbero due contratti ad attenderla.

Infine, concludendo, il portale ha aggiunto che:

Secondo l’indiscrezione delle ultime ore, al tavolo delle proposte si sarebbe aggiunta un’ulteriore sedia, quella della Rai.

Ricordiamo che al momento si tratta di un rumor non ancora confermato né smentito. La showgirl argentina ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere di fronte al gossip che in questi ultimi giorni sta circolando sul suo conto.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno delle novità in merito al futuro professionale di Belen Rodriguez. Nel frattempo la showgirl ha ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo amore Elio Lorenzoni con il quale è uscita finalmente allo scoperto.