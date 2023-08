Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più: gli scatti della coppia stanno facendo il giro del web

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. La fine della storia d’amore con Stefano De Martino e la nuova presunta relazione con l’imprenditore hanno messo costantemente la showgirl argentina al centro del gossip. Nel corso delle ultime ore pare che la coppia abbia voluto ufficializzare la relazione: gli scatti condivisi sul web parlerebbero molto chiaro.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono ufficialmente una coppia? Gli scatti condivisi sulle loro rispettive pagine social non lascerebbero alcun dubbio e stanno facendo molto chiacchierare. Dopo i numerosi rumors sul loro conto, la showgirl argentina e l’imprenditore avrebbero preso la decisione di non nascondersi più e di vivere la loro relazione alla luce del sole.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che in questi giorni Elio si troverebbe insieme alla famiglia di Belen sull’isola di Albarella. Nelle scorse ore, inoltre, la showgirl argentina e il suo nuovo compagno si sono resi protagonisti di una romantica passeggiata a cavallo in spiaggia, al tramonto.

Nonostante l’insistenza del gossip sulla nuova relazione intrapresa da Belen Rodriguez, sono molti coloro che insinuano che presto la showgirl argentina tornerà con Stefano De Martino. Qualcuno ha infatti insinuato che la fine della storia tra la showgirl e il conduttore sia in realtà il frutto di una vera e propria strategia mediatica, dal momento che:

Amici vicino a loro dicono che il loro rapporto in realtà è solido.

Da quando sono circolati i rumors sulla fine del loro matrimonio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono mai esposti in merito a questa vicenda. La showgirl e il conduttore sono infatti rimasti in silenzio ed hanno deciso di non replicare a quanto circolato sul loro conto in questi ultimi mesi.