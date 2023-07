Belen Rodriguez pronta a tornare in tv dopo l’addio a Mediaset? Ecco dove potremmo vederla

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. In queste ultime settimane il nome della showgirl argentina è costantemente al centro del gossip non solo per la fine della storia con Stefano De Martino ma anche per quanto riguarda il suo futuro professionale. Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui Belen, dopo l’addio a Mediaset, potrebbe tornare di nuovo sul piccolo schermo.

Belen Rodriguez pronta a tornare sul piccolo schermo? Dopo l’addio a Mediaset, pare che l’ormai ex conduttrice di Tu Si Que Vales potrebbe fare ritorno sul piccolo schermo. A rendere pubblica la notizia è stato il giornale ‘Dagospia’.

Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo, pare che Belen Rodriguez potrebbe presto sbarcare su Discovery e potrebbe presto essere al timone della conduzione di un programma che le starebbe a pennello. Al momento si tratta solamente di voci in circolazione e la notizia non è stata ancora confermata né smentita dalla diretta interessata.

Belen Rodriguez rende ufficiale l’addio a Mediaset: ecco quali programmi lascia

A Mediaset Belen Rodriguez era al timone di Tu Si Que Vales e de Le Iene. Con l’addio all’azienda, la showgirl argentina lascia la conduzione di due programmi di punta. Stando a quanto emerso pare che, per quanto riguarda Tu Si Que Vales, nessuno prenderà il posto della showgirl.

Nel caso de Le Iene, invece, sembrerebbe che a sostituire Belen alla conduzione del programma ci sia Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di Controcorrente. Stando a quanto rivelato dalla stessa Belen, sembrerebbe che sia stata la showgirl stessa a prendere la decisione di lasciare l’azienda per dedicarsi a nuovi progetti. Ricordiamo che Belen gestisce già le sue linee di abbigliamento quali ‘Me Fui’ e ‘Hinnominate’.