Stefano De Martino, l’indizio social che confermerebbe l’addio a Belen Rodriguez: cosa ha fatto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati del momento. I rumors sulla separazione e la nuova storia d’amore tra la showgirl argentina e l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni rappresentano il gossip dell’estate 2023. In queste ultime ore Stefano De Martino si è reso protagonista di un gesto social che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ormai sono giorni che si parla della presunta storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Tutto è iniziato quando un utente anonimo ha scritto sulla pagina di Deianira Marzano di aver avvistato la showgirl in compagnia dell’imprenditore:

In seguito a questa segnalazione, il settimanale ‘Chi’, qualche giorno fa, ha condiviso alcuni scatti che ritraggono la showgirl argentina in compagnia di Elio. Al momento i diretti interessati non si sono ancora esposti in merito all’onda mediatica che li sta travolgendo in questi giorni ma nelle ultime è emerso un retroscena che potrebbe confermare definitivamente la fine del matrimonio tra Belen e Stefano.

L’indizio arriva proprio dal conduttore il quale si è reso protagonista di un gesto social che non è di certo passato inosservato agli occhi dei più attenti. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha messo like ad una frase dei Pinguini Tattici Nucleari che recita queste parole:

Lasciami come vorresti ritrovarmi. Nel bagno leggo questa frase, a me molto cara. Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli st**nzi come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero.