Nel corso delle ultimi giorni è arrivata una notizia da parte di Maria De Filippi che ha fatto rimanere tutto il mondo del web a bocca aperta. Durante la puntata di Tu Si Que Vales andata in onda il 23 ottobre 2021 la conduttrice ha sbottato contro Rudy Zerbi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi torna di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista di un gossip la celebre conduttrice è stato il battibecco avuto con Rudy Zerbi durante la messa in onda di Tu Si Que Vales. La giurata stava esprimendo una sua opinione su una performance e il critico musicale ha ricondotto il motivo del suo entusiasmo alla bellezza dei tre concorrenti.

Nella puntata di Tu Si Que Vales andata in onda il 23 ottobre 2021 si sono esibiti Gaggi, Manuel e Francesco. Si tratta di tre atleti di Milano e coach di verticalismo e calisthenics. Con la loro fantastica performance fatta di acrobazie ed equilibrismi i tre sono riusciti a conquistare non solo l’approvazione della giuria ma anche quella del pubblico italiano.

In particolare Maria De Filippi è rimasta senza fiato dinanzi alla sorprendente esibizione dei ragazzi. Infatti, dopo che Gerry Scotti ha terminato di esprimere la propria valutazione, anche la regina della televisione ha detto la sua:

Raramente si è visto un controllo del proprio corpo così. Dalla testa ai piedi, controllavate ogni centimetro. È stato impressionante Francesco Mazzone, che stava sul verticalino a pesce, fermo, immobile su un braccio. È stato impressionante quando sembrava che uno salisse le scale e l’altro le scendesse e, anche se non c’era niente, tra me e me mi chiedevo se ci fosse uno scalino. L’appoggio che facevate era perfetto.

Proprio in questo momento è intervenuto Rudy Zerbi il quale ha fatto un insinuazione: la conduttrice, nel valutare gli atleti, sarebbe stata influenzata dalla presenza fisica di questi ultimi. Dunque, per il critico musicale la De Filippi era entusiasta solo perché i concorrenti erano bei ragazzi. La risposta della donna non si è fatta attendere:

È un maiale, pensa che io sia entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi…

Rudy Zerbi su Maria De Filippi: il retroscena

Insomma, questa volta Maria De Filippi ha perso del tutto la pazienza. Non è tutto. Dinanzi alla sua dichiarazione, il critico musicale ha deciso di replicare ancora una volta ed ha svelato un incredibile retroscena. Queste sono state le sue parole:

Quando Maria è entusiasta, batte la manina sulla poltrona. Quando siete entrati voi ha iniziato a farlo prima ancora che iniziasse il numero.