Belen Rodriguez, quanto costa l’hotel in cui è stata avvistata con Elio: la cifra choc

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Anche se non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati, è sempre più certa la notizia della separazione tra la showgirl argentina e Stefano De Martino. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il prezzo dell’hotel in cui Belen è stata avvistata insieme al suo nuovo compagno. Tenetevi forte perché il prezzo è a dir poco choc.

In questi giorni Belen Rodriguez, per fuggire dal caos mediatico che l’ha travolta e per godersi qualche giorno di relax insieme al suo nuovo fidanzato, si trova in un lussuoso hotel di Milano, Excelsior Gallia. In seguito alla notizia, sono stati molti coloro che si sono chiesti quale sia il costo per soggiornare in questo bellissimo hotel di lusso.

Informazioni in merito al prezzo richiesto per soggiornare presso l’Excelsior Gallia di Milano sono state date da ‘FanPage’; inutile dire che la cifra è a dir poco stratosferica. Queste sono state le parole del giornale a riguardo:

Belen lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Stando a quanto rivelato da ‘FanPage’, la showgirl argentina alloggerebbe in una suite di lusso con vasca idromassaggio il cui prezzo è di 20mila euro a notte.

Per quanto riguarda Stefano De Martino, invece, il conduttore e il piccolo Santiago si trovano in Francia. Qui padre e figlio trascorreranno qualche giorno nell’amatissima Disneyland. Al momento né Belen né Stefano hanno commentato il gossip che si aggira in questi giorni sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori dettagli riguardo il gossip dell’estate 2023.