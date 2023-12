Belen Rodriguez riceve un regalo costoso da Elio: ecco quanto costa

In occasione dell’arrivo del Natale, Belen Rodriguez ha ricevuto il suo primo regalo da Elio Lorenzoni. Nonostante mancano poco più di 10 giorni alla festa più attesa dell’anno, la modella argentina ha voluto scoprire in anticipo il pacco sotto l’albero di Natale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Dopo aver trascorso un periodo buio, Belen Rodriguez ha ritrovato di nuovo la serenità con Elio Lorenzoni. La loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele; lo testimoniano le dichiarazioni rilasciate dalla modella argentina in un’intervista a Mara Venier.

Nello studio di Domenica In, la showgirl ha parlato anche delle future nozze con il suo nuovo fidanzato. Pertanto, dopo la proposta di matrimonio alle Maldive con tanto di anello, sembra che i due siano già intenzionati a coronare il loro sogno d’amore. Nell’attesa del matrimonio, Belen e Elio si godono il periodo natalizio e, ovviamente, non possono mancare i regali a casa della coppia.

In occasione del Natale, Elio Lorenzoni non ha badato a spese per la sua fidanzata. Infatti, il celebre imprenditore le ha regalato una borsa super lussuosa. Si tratta del modello la Cruise 2023-2023 appartenente alla casa di moda Chanel la quale è stata presentata durante la sfilata a Los Angelese lo scorso maggio. A documentare il tutto è stata l’ex moglie di Stefano De Martino attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole con cui ha commentato il bellissimo gesto:

Quanto mi fai felice

La nuova borsa di Belen è realizzata in pelle ed è caratterizzata da un effetto metallico e dall’iconico logo con doccia C dorato. Una vera e propria chicca per gli amanti di lusso. Ma quanto avrà sborsato Elio Lorenzoni per far felice la sua fidanzata? L’intramontabile borsa di Chanel ha un valore che si aggira introno ai 6000 euro!