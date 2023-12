Stefano De Martino, spuntano i nomi di due amanti: “Ecco chi sono”

A distanza di un giorno dalle dichiarazioni di Belen Rodriguez rilasciate a Domenica In, sul web spunta già qualche inedito retroscena sui presunti tradimenti di Stefano De Martino. Nel dettaglio, sono stati svelati due nomi delle dodici amanti del ballerino.

In occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In Belen Rodriguez ha raccontato di aver trascorso il periodo più buio della sua vita. La modella argentina è caduta in depressione dopo aver scoperto di essere stata tradita da suo ex marito Stefano De Martino per ben 12 volte. Si tratta di confessioni che sono diventate oggetto di scandalo mediatico.

Nel corso delle ultime ore i più curiosi stanno scoprendo quali volti si celano dietro i tradimenti del conduttore campano. Di recente, sui social sono spuntati due nomi: quello di Antonella Fiordelisi e quello di Alessia Marcuzzi. A diffondere l’annuncio shock è stato Alessandro Rosica:

Le parole di Stefano de Martino ieri a che tempo che fa non convincono. A lui fa gioco nascondere il tutto. Ha ragione quando dice che i bimbi devono essere tutelati. Per quanto riguarda l’amore invece non credo ci sia mai stato, solo tanta passione, litigate e tradimenti.

Dunque, secondo l’indiscrezione, tra le amanti di Stefano De Martino ci sarebbero Antonella Fiordelisi e Alessia Marcuzzi:

Alessia Marcuzzi ed Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire.

Nello studio di Mara Venier, Belen Rodriguez ha accusato il suo ex marito parlando di ben 12 tradimenti. A quanto pare, la modella argentina sarebbe entrata in contatto con alcune delle sue amanti, e Alessandro sembra essere sicuro delle sue affermazion choc: