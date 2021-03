Belen Rodriguez risponde a Pio e Amedeo dopo la battuta ritenuta di pessimo gusto

Sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 20. Tra i giurati anche Stefano De Martino. Nel corso della serata si sono susseguiti diversi ospiti, tra cui il duo Pio e Amedeo. La loro comicità la conosciamo tutti, e anche sabato approfittando della presenza in studio di De Martino, si sono lasciati andare a battute, che alcuni hanno ritenuto di pessimo gusto.

Fonte: Mediaset

Collegandosi sul fatto che Belen Rodriguez sia incinta di Antonino Spinalbese, Pio e Amedeo hanno ironizzato sulla cosa, alludendo che la bambina in arrivo fosse di De Martino. Grande momento di imbarazzo per l’ex ballerino del talent, ma poco dopo, è arrivata una replica da parte di Belén.

Belen Rodriguez risponde a Pio e Amedeo

Poco dopo il siparietto andato in onda su Canale 5, la showgirl argentina ha affidato ai social una risposta piccata sull’argomento. Belen ha condiviso sui social, una foto di una saponetta bianca, accompagnandola con la seguente didascalia: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”.

Fonte: Mediaset

Belén Rodrìguez non fa alcun nome, ma la maggior parte delle persone che la seguono sui social, è convinta che la showgirl si sia voluta rivolgere proprio al duo comico. In molti non hanno apprezzato quella battuta ritenendola di pessimo gusto e anche sui social molti fan si sono schierati con l’argentina.

Fonte: Instagram

Compresa la madre di Belen Veronica Cozzani che è intervenuta sotto il post della figlia per commentare quant’è accaduto: “Mamma mia, che società machista del caz…! Menti chiuse e bocche aperte! La peggiore combinazione” – ha commentato la donna che come molte persone ha trovato quanto detto dai due comici, una cosa di cattivo gusto. La gravidanza di Belen Rodriguez intanto procede per il meglio e il pancione cresce a vista d’occhio. “La farfalla ormai sembra un fenicottero”– scherza la showgirl mostrando il ventre nudo durante un trattamento di bellezza. L’arrivo di Luna Marie è atteso per l’estate e la showgirl non sta più nella pelle.