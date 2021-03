Cambio look per Belen Rodriguez al sesto mese di gravidanza

Dopo la tanto attesa conferma della sua dolce attesa, Belen Rodriguez è ormai al sesto mese di gravidanza e attende con ansia, insieme al compagno Antonino Spinalbese, la nascita di Luna Marì. Nel frattempo, la showgirl argentina sfoggia i suoi look premaman continuando ad incantare tutti. Inoltre, è tempo di novità per Belen Rodriguez che ha deciso di ricorrere ad un cambio look.

Molto attiva sui social dove può contare più di 9 milioni di followers, la conduttrice di Tu Si Que Vales è solita condividere con i suoi seguaci vari momenti di vita quotidiana e lavorativa, oltre che le sue grandi passioni. Nelle ultime ore, tuttavia, Belen Rodriguez ha stupito tutti con il suo cambio look.

Poco tempo fa la showgirl argentina aveva lasciato tutti senza parole con una frangia che le incorniciava il viso. Allora, però, il cambio look riguardava un servizio fotografico tanto che sui capelli di Belen erano state utilizzate delle clip. Oggi, però, il cambiamento sembra essere reale e a dimostrazione di ciò arrivano le ciocche di capelli tagliati presenti sul pavimento.

La frangia lunga a tendina, il cambio look di Belen Rodriguez

Infatti, per il suo cambio look Belen ha optato per una frangia lunga a tendina. Il tutto documentato tramite Instagram Stories. La lunghezza dei suoi capelli è rimasta normale, la showgirl argentina ha deciso di effettuare un cambiamento solo a livello della frangia. E questa volta nessuna clip, è tutto reale.

A dimostrazione di ciò è stato pubblicato lo scatto dei suoi capelli, ormai tagliati, sul pavimento. Data la chiusura dei parrucchieri durante questo periodo di emergenza sanitaria, molto probabilmente si tratta di un cambio look fatto in casa.

Negli scatti in cui Belen Rodriguez sfoggia il nuovo taglio di capelli, la showgirl argentina ha optato per una coda di cavallo in modo da mettere ancora di più in risalto la frangia a tendina che le mette in risalto gli occhi, oltre che a incorniciarle il viso.