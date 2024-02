Belen Rodriguez risponde agli attacchi ricevuti su i social: le parole della showgirl

Le piattaforme social ci permettono di condividere tutto ciò che più ci piace. Infatti, attraverso internet, possiamo dare voce ai nostri pensieri. I personaggi famosi possono utilizzare questi canali, non solo per fare pubblicità, ma anche per essere in contatto con i loro fan. Infatti molte star rispondono regolarmente ai messaggi ed ai commenti ricevuti sulle piattaforme social. Una di queste è Belen Rodriguez che con costanza risponde ai commenti ricevuti dai suoi fan. Ma in questa vicenda, Belen si è trovata a rispondere agli attacchi ricevuti dopo la fine della sua storia con Elio Lorenzoni.

Belen risponde agli attacchi ricevuti dopo la rottura con Elio

Belen Rodriguez nasce in Argentina e, dopo aver iniziato la carriera di modella nel suo paese, nel 2004 si trasferisce in Italia. Qui la sua carriera inizia lentamente ma in modo costante la ragazza migliora e cresce sempre di più nel suo settore, fino ad arrivare al debutto sulle rete nazionali in tv nel 2007. Negli anni, la showgirl ha appassionato milioni di italiani con i suoi programmi e la sua vita privata.

Infatti, come spesso accade nel mondo delle star, Belen si ritrova spesso al centro di gossip e pettegolezzi vari. Le sue storie d’amore hanno appassionato tutti i suoi fan. Dai primi fidanzati noti, fino al matrimonio con Stefano de Martino, sino ad oggi con la recente rottura con Elio Lorenzoni. Belen ha ufficialmente chiusa la relazione con l’imprenditore bresciano ed i commenti dei suoi fan non tardano ad arrivare.

In molti criticano la donna e le sue scelte soprattutto in ambito sentimentale. Molto spesso le viene fatto presente che, cambia compagni velocemente, trovando sempre una nuova persona in poco tempo. Ma Belen Rodriguez decide di rispondere a questi attacchi, commentando i post dove viene criticata. Infatti in uno dei commenti possiamo infatti leggere:

“A quando il prossimo boyfriend?”

Belen risponde:

“Sono fatti miei”

La modella, nota per la sua sincerità anche nei confronti dei fan, fa capire a questo utente, e non solo, che l’argomento a quanto pare è delicato. Infatti, al momento la giovane non chiarisce la sua situazione sentimentale, e non vuole condividerla con il mondo.