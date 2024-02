Belen Rodriguez il giorno di San Valentino non risparmia nessuno dei suoi ex: il post non lascia dubbi

Sotto un post pubblicato su Instagram il giorno di San Valentino, la showgirl allega una didascalia che sembra proprio un messaggio rivolto ai suoi ex compagni.

In occasione della festa degli innamorati, San Valentino, Belen Rodriguez ha recentemente catturato l’attenzione dei media con un enigmatico messaggio sui social media. Attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, la showgirl argentina ha fatto parlare di sé lanciando una sorta di “frecciata” rivolta a tutti i suoi ex, tra cui si presume anche Elio Lorenzoni, con cui aveva intrapreso una relazione che sembrava destinata a un futuro matrimonio. Tuttavia, i segnali di una presunta rottura tra Belen e Lorenzoni sembrano essere emersi già da tempo, alimentando speculazioni e curiosità nel mondo dello spettacolo.

Ieri la famosa showgirl pubblica un post su Instagram in cui mostra diverse foto, tra cui la prima è quella di sua figlia Luna Marì, la piccolina nata dall’amore con Antonio Spinalbanese. Ma, come didascalia di queste immagini compare una frase in cui sembra celarsi il vero motivo della fine della storia con il suo ultimo compagno, Elio Lorenzoni.

La descrizione che compare è:

Buon San Valentino a tutti quelli che AMANO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Quella che sembra una normalissima frase da dire nel giorno di San Valentino, se detto da Belen, considerando la sua situazione sentimentale attuale, è facile trovare un riferimento con la sua storia con l’imprenditore, a quanto pare ormai finita. È possibile che la mancanza di affetto da parte di Elio sia stata la ragione della loro rottura? Ancora non sono chiare le ragioni, ma sembra ormai certo che i due si siano detti addio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Dopo la separazione, la showgirl ha intrapreso un viaggio in solitudine, mentre ora si trova a Dubai, con la sua amica Patrizia Griffini. L’argentina è forse un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale?