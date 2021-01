Belen Rodriguez risponde al commento di un hater: “Ho accorciato i piedi”

Belen Rodriguez, per un motivo o per un altro, si trova sempre sotto i riflettori. Che si tratti di un presunto ritocco estetico (come in questo caso), delle sue liaison amorose o dei suoi look provocanti, l’argentina trova sempre un modo per far parlare di sé. Questo viene sottolineato anche dalla stessa Belen, che in una recente intervista ha raccontato di avere tantissimi paparazzi ad attenderla sotto casa ogni giorno. Come se non bastasse, anche sul web da una parte riceve elogi e dall’altra continui attacchi.

Ad ogni modo, Belen Rodriguez negli ultimi giorni è di nuovo nel mirino, proprio per dei presunti e particolari interventi. A quanto ai dice, la modella avrebbe effettuato un ritocco al piede. Questi è quello che dicono le testate di gossip, ma la realtà è ben diversa. A dirlo è la stessa Belen in un commento, reso pubblico da Alessandro Rosica, gestore della pagina Investigatore Social.

La showgirl era stata accusata di essere completamente rifatta, e la sua risposta è stata decisamente a tono: “Quindi?? E un peccato! Anche i piedi li ho accorciati”. Il tema delle continue aggressioni che le vengono rivolte era stato toccato anche da Le Iene. In quell’occasione Belen aveva potuto confrontarsi faccia a faccia con uno dei suoi haters, nel caso in questione una donna.

Belen Rodriguez: “Ho imparato molte cose”

In un’intervista al settimanale Chi, Belen aveva spiegato di aver imparato molto sul mondo del gossip, grazie proprio a queste esperienze: “So di espormi e so che non sempre il senso della giustizia ti ripaga, perché prendere posizioni nette porta anche a tagliarsi fuori da tanti giri giusti”.

La Rodriguez aveva poi aggiunto, riferendosi alle varie sfaccettature della sua vita: “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore”. Insomma, Belen continua per la sua strada, nel bene e nel male e tra amore e odio dei fan.