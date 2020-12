Nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto Belen Rodriguez impegnata a condividere foto sul suo profilo Instagram insieme al suo nuovo fidanzato. Senza alcuna ombra di dubbio, non sono potuti mancare gli insulti che alcuni haters hanno scritto sotto le immagini con Antonino Spinalbese. Tuttavia, la showgirl non ci ha pensato due volte a rispondere ai severi attacchi.

Belen Rodriguez torno al centro della cronaca rosa. Questa volta, a far finire la celebre modella argentina in una bufera sul web sono stati alcuni scatti che lei stessa ha pubblicato sui social. Si tratta di una foto che ritrae la showgirl insieme alla sua nuova fiamma immersi in un momento di spensieratezza. A qualcuno però non è piaciuto questo gesto e subito ha lasciato un commento poco carino sotto il post.

A seguito della fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ad oggi sembra aver trovato di nuovo la felicità con un altro uomo. Si tratta di Antonino Spinalbese, un celebre hairstyst di Milano. I due si sono conosciuti nel corso di quest’estate ad Ibizia e da lì non si sono più separati.

Nonostante questo, la modella e il parrucchiere hanno deciso di venire allo scoperto solo di recente. Infatti, Belen Rodriguez si mostra spesso insieme a lui tramite il suo profilo Instagram. Tra le varie che foto che la showgirl è solita pubblicare sui social appare il commento di un hater il quale ha severamente criticato il rapporto della ragazza con il suo nuovo compagno.

Con queste parole, un utente del web ha criticato la liaison tra i due e in modo offensivo ha detto:

E certo…a Belen serviva un cagnolino, un ragazzo che sta 24 ore su 24 con lei…per questo adesso è felice…”.

Belen Rodriguez non ci ha pensato due volte a replicare e rivolgendosi direttamente all’hater ha scritto: