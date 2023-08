Belen Rodriguez risponde a chi l’accusa di fuffa mediatica

Belen Rodriguez si è presa il gossip dell’estate con le voci del nuovo addio a Stefano De Martino e il presunto nuovo fidanzamento.

Da alcune settimane Belen e Stefano non si vedono più insieme tanto che lui non indosserebbe neanche più la fede. Belen invece è stata vista in atteggiamenti molto intimi con Elio Lorenzoni e in molti hanno ipotizzato un flirt tra i due.

In realtà come scritto anche da Novella2000 l’amicizia tra Elio e Belen va avanti da tantissimi anni e non ci sarebbe nulla di più. “Balla clamorosa. Non c’è proprio storia: è un amico che Belen vede da dieci anni, sempre in compagnia di altre persone. I baci e gli abbracci con Elio non contano. Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più. Insomma i ben informati assicurano che al momento “Belen è casta come un giglio” – si legge sulla rivista di gossip.

Intanto però Belen ha rotto il silenzio con un fan che ha commentato una sua foto ipotizzando una fuffa mediatica. “Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscire a capire il senso delle foto, io ho capito” – ha scritto.

Belen non è rimasta in silenzio ed ha risposto scrivendo: “Ecco che si ragiona” – con alcune emoticon di fuochi in allegato.

Cosa significa? Vorrà forse confermare che la storia con Elio non ha alcun fondamento? Lui, sui social, ha tra i follower la stessa Belen e alcune delle sue amicizie, ma il suo profilo è rigorosamente blindato.

E assolutamente top secret a riguardo. Nessun commento e nessuna certezza. Probabile che i due ci stiano comunque marciando su questo gossip. Non ci sono certezze neanche della rottura con Stefano ma gli indizi viaggiano tutti questo quella direzione.