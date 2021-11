Gianmaria Antinolfi, ormai, non ne azzecca una. L’imprenditore napoletano oltre ad essersi inimicato la sua ex Soleil Sorge, l’amico Alex Belli e il nuovo flirt Sophie Codegoni ora deve fare i conti anche con la sua ex Belen Rodriguez.

Il rampollo partenopeo, durante una conversazione con gli altri inquilini, aveva fatto intendere che la showgirl argentina fosse rimasta incinta di lui durante il breve flirt estivo che hanno avuto l’anno scorso.

Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era rimasta prima di partire per l’Argentina.

Certo, non ha fatto nomi e cognomi ma nel racconto dettagliato è stato molto esplicito e ha poi continuato:

Non era avanti, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’alta persona passi male quindi scegli tu’. Questo le ho detto.

Anche le principesse Selassié si sono rese conto di quanto siano forti le parole che ha pronunciato e proprio Jessica ha specificato: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande.”

Bene, sembra la principessa avesse ragione. La showgirl ha replicato con una storia Instagram in cui in una foto perplessa ha scritto: “Non ho capito bene il discorso!”. Se anche lei non ha fatto riferimenti espliciti i fan hanno subito pensato alle parole di Gianmaria. E sarà così? Sarà da capire se Alfonso Signorini approfondirà o meno il discorso.