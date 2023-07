Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la fine della storia con Stefano De Martino: le sue parole

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. La fine della storia d’amore con Stefano De Martino e l’inizio della presunta nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni hanno fatto sì che la showgirl argentina sia costantemente al centro del gossip.

In seguito alle voci che stanno circolando sul suo conto, l’ormai ex conduttrice di Tu Si Que Vales ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere a tutti coloro che in questi giorni l’hanno criticata per il gossip che l’ha travolta. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua in merito al caos mediatico in cui è stata travolta in questi giorni. Nel dettaglio, la showgirl argentina ha condiviso sulla sua pagina Instagram la copertina di un brano del rapper El Chojin e dal seguente titolo:

Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites.

Di questo brano ci sono alcune frasi significative che potrebbero descrivere come si sente Belen in questo momento. Tra le tante frasi che non passano di certo inosservate in questa canzone possiamo citare:

Non significa che mi sento uno schifo.

Oppure:

Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti.

E ancora:

Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo.

In molti hanno visto in questo brano un vero e proprio riferimento alla situazione che Belen sta vivendo in questo periodo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la showgirl argentina romperà davvero il silenzio e fornirà spiegazioni in merito al gossip che l’ha travolta in queste ultime settimane.