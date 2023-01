Belén Rodriguez rompe il silenzio su De Martino: “Ecco perché mi ha lasciata due volte”

Senza alcuna ombra di dubbio Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. I due sono legati da molti anni ed hanno vissuto la separazione per ben due volte. A far emergere inediti retroscena in merito alla questione è stata la stessa modella argentina. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Belén Rodriguez vive una storia d’amore con Stefano De Martino dal 2012. La coppia ha vissuto una crisi matrimoniale la quale li ha portati a separarsi per ben due volte. Dopo il ritorno di fiamma, per la prima volta Belén Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio in merito alla sua vita sentimentale.

In occasione di un’intervista, la showgirl ha ammesso di essere stata sempre innamorata di suo marito e di non essere stata lei a lasciarlo:

Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto.

Per quanto riguarda i motivi della separazione, nella loro relazione sono entrate in gioco delle dinamiche che hanno influito sulla serenità della coppia. Queste sono state le sue parole:

Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori.Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere.

Ad oggi sembra che la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen procedi a gonfie vele. Dopo alcuni anni di separazione, i due sono tornati insieme e tutti si chiedono se prima o poi avranno un altro figlio.