Stefano De Martino rivela il consiglio che gli ha lasciato Maria De Filippi

Da concorrente nella celebre scuola di Amici al debutto nel piccolo schermo come conduttore, Stefano De Martino è uno dei personaggi famosi più amati e seguiti. Il celebre ballerino ha un forte legame con Maria De Filippi la quale gli ha lasciato un importante consiglio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Dopo aver partecipato come ballerino ad Amici di Maria De Filippi, ad oggi Stefano De Martino continua la sua carriera nel mondo della conduzione. Da Step a Bar Stella fino a Made in Sud, sono tre i programmi con cui lavora:

Sono molto affascinato dalle storie. Senza voler ricadere nella banalità del classico format dell’intervista one to one o dei late night show americani, mi piacerebbe trovare un modo per esplorare il genere talk. Sicuramente bisognerebbe trovare la situazione e il contesto a partire dai quali buttare giù il progetto.

Tuttavia, senza il consiglio datogli da Maria De Filippi, il compagno di Belén Rodriguez non avrebbe ottenuto così tanto successo. Lui stesso lo ha rivelato in occasione di un’intervista rilasciata a “TV Sorrisi e Canzoni”:

Tuttavia, fra le esperienze lavorative del conduttore troviamo anche quella a L’Isola Dei Famosi. Tuttavia, non è stata una delle migliori. Con questo parole lo ha dichiarato:

Invece, per quanto riguarda il debutto a Step, qui De Martino ha sostituito Amadeus mettendosi in gioco:

L’unico modo per non fare rimpiangere una conduzione di successo è di trovare il proprio modo, non cadendo nello scimmiottamento dello stile di conduzione che ti ha preceduto. Io e Amadeus abbiamo uno scarto generazionale e di carriera, la mia è appena iniziata, la sua è in una fase di glorificazione. Mi sentivo molto piccolo messo lì all’inizio e non volevo emulare quella sicurezza che lui ha. Così ho capito che in quel caso per me mettermi in gioco, rispettando la mia personalità, quantomeno mi avrebbe aiutato a trovare una chiave per affrontare la conduzione.