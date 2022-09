Belen Rodriguez, sapete chi è la sua migliore amica? Ha partecipato al GF

Si tratta di una ex conoscenza del mondo dello spettacolo avendo partecipato al GF alcuni anni fa.

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del gossip nostrano. Fin dal suo esordio in Italia, da quando era una timida ragazza venuta dall’Argentina, ha incantato tutti con la sua bellezza e professionalità.

Da quando partecipò all’Isola dei Famosi ad oggi, Belen Rodriguez ne ha fatta di strada. Si è fatto largo nel mondo televisivo con la conduzione di diversi programmi di successo. E poi che dire delle sue storie d’amore chiacchierate da tutti. Prima Marco Borriello, poi Fabrizio Corona, Andrea Iannone, il matrimonio con Stefano De Martino e la relazione con Antonino Spinalbese.

Ma in tutti questi anni c’è una persona che non l’ha mai abbandonata e che si vede spesso insieme a lei soprattutto in estate. Stiamo parlando di una sua carissima amica che è abbastanza nota nel mondo del glamour e della vita notturna milanese.

Stiamo parlando di Patrizia Griffini, che su Instagram si fa chiamare ‘Pettineuse’ ed è parrucchiera e pr. Patrizia è molto amica di Belen e le uscite insieme lo dimostrano. È stata anche testimone di nozze in occasione del matrimonio dell’argentina con Stefano De Martino. Belen in diverse occasioni ha mostrato di nutrire una grande stima e affetto nei confronti di Patrizia.

Pare fu proprio lei a presentargli Antonino Spinalbanese visto che lavorano nello stesso settore, quello delle acconciature per donne.

La Griffini oltre alla coppia Rodriguez-De Martino ha anche numerose altre amicizie nel mondo dello spettacolo. Tra l’altro ha anche partecipato all’edizione del 2005 del Grande Fratello dove si fece notare soprattutto per la sua simpatia ed esuberanza. All’epoca parlò anche della sua infanzia difficile vissuta in un orfanotrofio.

Intanto Belen dopo i sospetti degli ultimi mesi, è uscita definitivamente allo scoperto con Stefano De Martino. Ritorno di fiamma per loro che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima dell’inizio delle registrazione di Tu Si Quel Vales che tornerà presto su Canale 5.