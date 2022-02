Belen Rodriguez avvistata in compagnia di Stefano De Martino, i due avrebbero trascorso la notte insieme

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Belen Rodriguez che ha lasciato il mondo del web senza parole. Dopo la festa di compleanno di Patrizia Griffini sono emerse alcune indiscrezioni circa un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. I due sono tornati insieme? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo le numerose chiacchiere sulla separazione con Antonino Spinalbese. la modella torna al centro della cronaca rosa. A renderla protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni su ciò che è successo con Stefano De Martino dopo la festa di compleanno della Griffini.

Stando alle voci che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che la modella argentina sia tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. A confermare il tutto sarebbe stato un dettaglio che di certo non è passato in osservato ai fan e ai paparazzi.

Infatti, la showgirl è stata avvistata in compagnia del ballerino nella serata della festa di compleanno di Patrizia Griffini. Durante l’evento, i due si guardavano occhi negli occhi e cantavano insieme come ai vecchi tempi. Dalle foto circolate sui social sembra che la coppia sia tornata insieme dal party e avrebbero trascorso la notte insieme.

Malgrado non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, la modella argentina e il ballerino non si nascondono più. Tornati insieme a casa del conduttore sono usciti in compagnia il mattino dopo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Insomma, adesso possiamo affermare che dietro la separazione con Antonino Spinalbese dopo la nascita di Luna Marì c’è a tutti gli effetti un vecchio amore il quale sarebbe lo stesso Stefano De Martino. I due hanno deciso per la seconda volta di darsi una nuova possibilità e adesso non ci resta solo che aspettare una loro conferma.