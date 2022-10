Belen Rodriguez è una delle bellezze femminili più apprezzate in Italia. Oggi è anche una conduttrice di successo. Il suo nome è stato spesso protagonista del gossip nostrano con le varie storie d’amore. Oggi Belen è felicemente impegnata di nuovo con Stefano De Martino con cui ha anche una figlia.

Belen non ha mai nascosto il suo passato difficile prima di approdare in Italia e trovare fortuna come modella prima e showgirl poi. L’argentina ha svelato ulteriori dettagli sulla sua giovinezza in Sudamerica nel corso dell’intervista rilasciata a Sette, il supplemento del Corriere della Sera.

Fonte: web

Figlia maggiore di Gustavo e Veronica, Belen si è sempre data da fare fin da bambina. Il papà vendeva attrezzature agricole, la mamma insegnava ai bambini disabili. Ad un certo punto anche la sua famiglia fu colpita dalla grave crisi economica che interessò tutta l’Argentina.

“Anche noi, da un giorno a un altro perdiamo la casa” – ha raccontato. Si trasferirono tutti insieme in una casa in campagna, dove subirono una delle tante rapine che in quel periodo martoriavano l’Argentina. “Un giorno arrivano da noi. In otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro. Ci legano, pistole puntate alla testa” – la sua confessione.

Anni difficili con Belen che ha svolto tantissimi lavori prima di approdare in Italia. “A diciotto anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante”.

Fu poi a 17 anni che venne notata e iniziò a lavorare come modella prima in Argentina, poi a Miami e in Messico prima di approdare nel nostro paese.

Ed è qui che la showgirl ha trovato le sue fortuna, prima partecipando all’Isola dei Famosi e poi come conduttrice di diversi programmi televisivi. Belen non ha mai nascosto che con i primi guadagni ha aiutato molto la sua famiglia.