Belen Rodriguez, segnalazione choc sulla showgirl: avvistata mano nella mano con un uomo

In questi ultimi giorni i nomi di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Sono molte le voci secondo cui la showgirl argentina e il conduttore starebbero vivendo l’ennesima crisi e, nonostante non sia arrivata alcuna conferma né smentita, alcuni indizi potrebbero confermare tutti rumors circolanti in questi giorni.

Nel corso delle ultime ore Belen Rodriguez è finita al centro di un nuovo gossip. Secondo alcuni rumors, la showgirl argentina avrebbe un nuovo amore. Si tratta di un imprenditore bergamasco, di nome Elio, con cui la showgirl sarebbe stata pizzicata mano nella mano. La segnalazione choc è partita da un utente sulla pagina Instagram di Deianira Marzano.

Questa è la segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip sulla sua pagina social:

Lei si trovava in montagna con questo imprenditore bergamasco. Secondo te se ne andava in un resort di lusso cioè il San Luis a Murano posto ultra romantico dove vanno le coppiette da sola?

E, continuando, la segnalazione su Belen Rodriguez continua con queste parole:

Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano si è tolta la fede ed è partita, sono due settimane che non si separa da questo, è tornata solo mercoledì scorso a casa sua.

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Stefano De Martino abbia deciso di mettere nuovamente la parola fine al matrimonio con Belen dopo aver scoperto un suo tradimento.

Al memento si tratta solamente di ipotesi e nessuna notizia è stata confermata. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità in merito a questo gossip. I fan di Belen e Stefano, infatti, non vedono l’ora di saperne di più.