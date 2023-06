Stefano De Martino, la decisione Rai spiazza: cosa sta succedendo

Nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa rivelazione su Stefano De Martino. Il nome del conduttore sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip in merito ad alcune decisione che la Rai ha preso per quanto riguarda un suo programma, Stasera Tutto è Possibile. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Brutte notizie per Stefano De Martino. Stando a quanto rivelato da ‘Tv Blog’ pare che la Rai abbia deciso di sospendere la messa in onda del programma campione di ascolti Stasera tutto è possibile. Nonostante lo stop autunnale della trasmissione non c’è da preoccuparsi in quanto il programma dovrebbe entrare di nuovo nelle case degli italiani nel 2024.

Al momento il marito di Belen Rodriguez è rimasto in silenzio ed ha deciso di non commentare le notizie che stanno circolando sul suo conto in questi giorni. Ma quale sarà il programma che andrà a sostituire Stasera Tutto è Possibile? Ancora una volta a fornirci notizie a riguardo è ‘Tv Blog’. Questo è quanto rivelato dal noto portale:

Al suo posto si starebbe pensando di mandare in onda un nuovo varietà affidato a Max Giusti, il cui titolo è ancora in costruzione, che in qualche modo ricordi proprio le atmosfere di STEP.

E, continuando, ‘Tv Blog’ ha poi aggiunto:

Questo nuovo show vedrebbe in campo due squadre di comici che si sfiderebbero in tutta una serie di gare. Prove che nascerebbero dalla capacità di improvvisare dei comici protagonisti di questa singolar tenzone.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire nel dettaglio cosa succederà in casa Rai, visti i continui cambiamenti che si stanno verificando in questi giorni. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.