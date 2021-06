Belen Rodriguez si sta godendo la sua seconda gravidanza, Luna Marie arriverà al mondo tra poche settimane ormai e nel contempo la showgirl argentina si è ritirata a vita privata.

Ora, la donna, è sparita anche dai social. I fan si sono immediatamente preoccupati, tutti hanno pensato che il problema fosse legato alla gravidanza: complicazioni o riposo? Niente di tutto questo, fortunatamente.

Belen Rodriguez ha spiegato che dietro l’assenza c’è un desiderio di costudire questi ultimi momenti, a dispetto di quanto successo con Santigo la donna vuole custodire la sua seconda gravidanza.

Però, per evitare congetture particolari o che i fan si facciano strani pensieri è tornata per un breve saluto e per rassicurare tutti:

Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me. Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo.

Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Ormai manca meno di un mese. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e condividerla con voi.

Fortunatamente, quindi, la donna sta benissimo. Sembra anche, secondo indiscrezioni, che lei e il papà della piccola, Antonino Spinalbese, stiano cercando un nuovo appartamento dove crescere la bambina.

L’appartamento di ora a Milano è stato scelto da Stefano e per la showgirl argentina è arrivato il tempo di abbandonarlo. Adesso, tutti sono in trepida attesa per l’arrivo della piccola.