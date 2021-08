Belèn Rodriguez si mostra in bikini a meno di un mese dal parto: la foto

La foto di Belèn Rodriguez in costume, a soli 20 giorni dalla nascita della piccola Luna Mari: la showgirl argentina è in perfetta forma!

A meno di un mese dal parto, Belèn Rodriguez si mostra in bikini e in forma più che perfetta! Da sempre bellissima e ammirata, oggi la modella argentina è diventata mamma per la seconda volta.

La piccola Luna Mari è nata con un parto naturale il 12 luglio 2021 alle ore 00:47, con un peso di 2,9 kg.

Belèn e il neo-papà Antonino Spinalbese hanno dato la lieta notizia sui social e condiviso con i loro milioni di seguaci, le prime e bellissime foto della nuova arrivata.

Emozionante anche l’incontro dopo il rientro a casa, con il fratello maggiore Santiago. La mamma lo ha ripreso mentre teneva in braccio e cullava dolcemente la sua sorellina.

Poco dopo il parto, la showgirl è tornata a lavorare e ora si mostra in bikini, in una forma fisica perfetta. Guardandola, in tutta la sua bellezza, è impossibile anche solo pensare che abbia partorito 20 giorni fa!

Lo scatto in costume è stato pubblicato nelle stories Instagram del profilo ufficiale della modella argentina e ha rapidamente attirato l’attenzione dei Follower. Tutti si sono domandati come abbia fatto a tornare in una così perfetta forma in pochi giorni.

Belèn Rodriguez ha sempre seguito uno stile di vita sano, a partire dalla colazione nutriente fino all’allenamento fisico, al quale non ha mai rinunciato. Dopo il parto non si è mai fermata ed ha ripreso subito a lavorare.

Oggi è mamma di due bellissimi bambini. Il primogenito Santiago nato dalla relazione con il suo ex Stefano De Martino e la secondogenita Luna Mari nata dal suo attuale amore con l’hairstylist Antonino Spinalbese.

I due si sono innamorati in modo inaspettato e sin da subito sono usciti allo scoperto sui social. Un amore che, come ha raccontato la stessa showgirl, è nato anche grazie a Santiago. Il bambino aveva ormai capito che la storia tra la sua mamma e il suo papà non andava più ed ha spinto Belèn ad aprirsi con Antonino, perché secondo lui era l’uomo giusto.