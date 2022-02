La vita sentimentale di Belen Rodriguez interessa ancora i principali giornali di gossip.

La showgirl argentina, infatti, è tornata a parlare dei suoi amori. Sia i vecchi che i nuovi (che in un certo senso rientrano nella categoria dei vecchi).

Sì perché se è finita con Antonino Spinalbese non sembra essere così con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio circa la rottura con il padre di Luna Marì. Sembra che tra i due ci fossero stati degli equivoci e ha spiegato:

Ci conoscevamo poco. Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?”. Basta favole, basta illusioni. Anche questa volta aveva riposto nella sua storia con Antonino le speranze di una famiglia perfetta.

Tuttavia, tra i due le cose sono andate diversamente e ha continuato:

Ma la verità è un’altra: “A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto.

Circa il ritorno di fiamma con Stefano De Martino la showgirl non si sbilancia, soprattutto per rispetto del conduttore che non ama parlarne. E ha brevemente spiegato: “la nostra storia non ha detto tutto. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli.“