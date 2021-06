Belen Rodriguez incinta si confessa raccontando che questa gravidanza è un po’ diversa da quella che le ha permesso di dare alla luce Santiago. Per la sorellina tante le cose differenti. La splendida showgirl ammette di aver sempre fatto sport in gravidanza, anche se ne ha ridotto l’intensità. Perché l’attività fisica con il pancione fa bene.

Belen Rodriguez sta per avere la sua bambina, una sorellina per Santiago. Luna Maria, questo il nome scelto dalla showgirl argentina e dal fidanzato Antonino Spinalbese, ha continuato la sua vita come nulla fosse, cercando di non cambiare troppo le sue abitudini.

Recentemente, ad esempio, si è concessa una vacanza alle Maldive, raccontando tutto si social. Ha deciso di regalarsi una vacanza romantica con il fidanzato in un Resort a 5 stelle, il Baglioni Resort Maldives di Maagau, un’isola nel cuore dell’Oceano Indiano.

Qui la bella showgirl si fa vedere mentre trascorre le sue giornate immerse nella natua, tra relax e anche sport. E recentement ha voluto dire la sua proprio in merito a quanto faccia bene lo sport in gravidanza.

Ha infatti ammesso di aver praticato regolarmente attività fisica durante tutt i 9 mesi, per non rinunciare a essere in forma. Anche se ha dovuto ridurre un po’ l’intensità dell’attività fisica da quando ha scoperto di essere incinta.

Sport in gravidanza, le attività scelte da Belen Rodrigez

La futura mamma ha raccontato che ha voluto dedicarsi soprattutto a pilates ed esercizi dolci, facendo workout a bassa intensità. Così da rimane allenata anche durante questo bellissimo momento della sua vita. Della gravidanza di Santiago non ricorda di essersi allenata così tanto.

In questo modo il suo fisico è perfetto, nonostante il pancione che cresce: è ancora snella e tonica e pronta a tornare più in forma di prima, per la gioia di tutti suoi fan.