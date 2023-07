Fabrizio Corona, nuove rivelazioni su Stefano De Martino: “Ecco con chi ha tradito Belen”

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare della fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, rivelando dei dettagli choc sul gossip più chiacchierato di queste ultime settimane. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso della giornata di giovedì 27 luglio Fabrizio Corona è tornato a parlare sul suo canale Telegram sulla fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, rivelando alcuni retroscena che in queste ore stanno facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Nel dettaglio, l’ex re dei paparazzi ha svelato che il conduttore avrebbe tradito la showgirl argentina con una ragazza di 23 anni. Queste sono state le sue parole a riguardo:

In seguito Fabrizio Corona ha poi aggiunto:

Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono.