Belen Rodriguez ieri sera ha debuttato in nuovo programma per lei: “Le Iene. La showgirl argentina si è fatta subito riconoscere e anche nel programma ha parlato della sua vita personale.

Nel gioco delle carte, la donna ha commentato alcune donne che hanno fatto parte della sua vita, in qualche modo.

La prima è Emma Marrone per cui ha una profonda stima e non può che parlarne bene:

Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle.

Poi sono arrivate le note dolenti, la prima rivolta a Selvaggia Lucarelli:

Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. la definisco come subdola.

Ma il vero colpo di grazia l’ha riservato alla Marcuzzi con cui si vocifera sia stata tradita proprio da Stefano de Martino: