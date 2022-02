Dopo la pensante critica da parte di Emma per le parole di Davide Maggio, il giornalista non si è fatto attendere per la sua replica

Continua a sollevarsi sempre di più il polverone riguardante il battibecco mediatico che ha coinvolto, in questi giorni,. il giornalista Davide Maggio e Emma Marrone. La cantante aveva fortemente criticato le parole del giornalista e lui, non si è fatto attendere per dare la sua risposta, sempre sui social network.

Credit: real_brown – Instagram

“Se hai delle gambe importanti, eviti di mettere le calze a rete“: erano state queste le parole che avevano, forse giustamente, fatto infuriare Emma Marrone un paio di giorni fa. Un chiaro riferimento che il giornalista Maggio aveva fatto nei confronti dell’outfit che la cantante pugliese aveva scelto per una delle sue esibizioni sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo.

Emma, dal canto suo, non si era frenata nel rispondere alle parole del giornalista con atteggiamento di estrema critica verso quello che, secondo lei, era un puro esempio di body shaming.

La cantante aveva riferito che se da una parte ci sono sono persone come lei che prendono certe parole con ironia e ci passano sopra, ci sono tante ragazze, magari giovanissime, che per colpa di parole come quelle potrebbero cadere in un buco nero senza fine.

Insomma, un messaggio di body positivity rivolto a tutte le donne, e un invito ad accettare e amare il proprio corpo così com’è.

La risposta di Davide Maggio

Credit: real_brown – Instagram

Parole senza dubbio molto dure quelle di Emma Marrone nei confronti di Davide Maggio. Parole e accuse che hanno evidentemente spinto tutti i suoi fan ad attaccare senza remore il giornalista.

Giornalista che poi, toccato nel profondo dalle accuse e dagli attacchi del popolo del web, ha deciso di replicare a sua volta, sempre sfruttando i social network.

Maggio ha accusato Emma di aver aizzato gli haters contro di lui, per poi invitarla a vergognarsi.

Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan, la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati!

Credit: real_brown – Instagram

Poi, su Twitter, pubblicando la classifica di Spotify dei brani di Sanremo, che vede Emma nelle ultime posizioni, il giornalista ha tirato un’altra satirica frecciatina: