Belen Rodriguez su Fabrizio Corona: “Ieri ho pianto tanto, ha bisogno di aiuto”

Quello che è successo e abbiamo visto su Fabrizio Corona è sicuramente un pagina nera della cronaca italiana. L’ex re dei paparazzi dopo aver ricevuto la notizia di incarcerazione si è procurato atti di autolesionismo tagliandosi le vene, dopodiché è stato soccorso dai sanitari.

Dando di matto, però, il fotografo ha visto i sanitari ricorrere a delle cure molto drastiche. L’uomo è ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Milano, resterà lì ancora qualche giorno.

Ora, a rompere il silenzio, è Belen Rodriguez. La showgirl argentina è rimasta molto male per quanto sta succedendo. La donna è ancora molto legata a Fabrizio Corona che però non sembra metter la testa a posto.

Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Ieri ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto.

Belen Rodriguez prosegue, specificando di sapere che l’ex fidanzato ha fatto degli errori, ma questo non è il modo per aiutarlo: “Non dico che chi sbaglia vada per forza aiutato ma il carcere o le condanne devono riabilitare in qualche modo l’essere umano. Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso”

Anche il suo legale, oggi, ha rotto il silenzio. Venendo in possesso del suo profilo social, Ivano Chiesa ha specificato quanto sta accadendo: