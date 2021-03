Belen Rodriguez, il momento imbarazzante di Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese sono tra le coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Dopo la conferma della seconda gravidanza, la coppia si ritrova nuovamente al centro del gossip. Infatti, il compagno della bella showgirl argentina è stato paparazzato durante un momento particolare.

La notizia della sua gravidanza è stato il gossip più chiacchierato degli ultimi mesi. Finalmente è arrivata la conferma della dolce attesa di Belen che presto darà alla luce una sorellina per il piccolo Santiago. Nel frattempo, però, la conduttrice di Tu Si Que Vales, si ritrova al centro del gossip per un momento imbarazzante vissuto dal compagno Antonino Spinalbese.

L’hair-stylist, infatti, è stato oggetto dei paparazzi che non hanno perso occasione per testimoniare il bizzarro episodio di cui il compagno di Belen si è reso protagonista. Infatti, Antonino Spinalbese è stato beccato a fare pipì in strada.

Evidentemente un’urgenza che non ha lasciato scampo al giovane hair-stylist ma che gli è costato il momento di imbarazzo con i paparazzi. Questi, infatti, non hanno perso occasione per scattare il particolare momento.

Come dimostrano anche le foto, la coppia si trova in macchina. Ma il grande bisogno fisiologico avvertito dal 26enne ha fatto sì che Antonino Spinalbese accostasse la macchina su cui stava viaggiando insieme a Belen Rodriguez per assecondare la sua necessità fisiologica.

Belen Rodriguez e il tapiro d’oro di Striscia la Notizia

La showgirl argentina, però, è stata la protagonista di una delle puntate del tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. Ha infatti ricevuto un tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli per essere stata pizzicata all’inaugurazione di un locale a Milano.

Ma Belen Rodriguez si è difesa rispondendo che il suo amico, proprietario del locale, aveva tutti i permessi e che ha tolto la mascherina solamente per fare le foto. Dopo la chiacchierata Belen ha preso il tapiro consegnatoli da Valerio Staffelli.